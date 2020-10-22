ضبط 8 قضايا أموال عامة بـ4.7 مليون جنيه في 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون.وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 8 قضايا "تقليد أختام– تزوير أوراق رسمية– نصب سفريات– نصب واحتيال على المواطنين– للاستيلاء على المال العام– تحويل أموال"، مُتهم فيها 11 شخصا ضبط فيها نقديًا 6000 جنيه.كما ضُبط فيها مستنديًا أكثر من 4 ملايين و700 ألف جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل قضية.