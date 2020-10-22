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محمد العسيري

حوادث

ضبط 10 أطنان لحوم فاسدة في الشرقية والقاهرة

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 11:20 م
لحوم فاسدة
لحوم فاسدة
مريم جبل وعمرو المزيدي
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تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، من ضبط 5.17 طن كبدة، لحوم مستوردة غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض إدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية (بمحافظة القاهرة).

وضبط 5 أطنان برجر– كفته– سجق– مفروم دواجن- صويا غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض إدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة المدير المسئول عن مصنع لمنتجات اللحوم (بمحافظة الشرقية).

وضبط 6299 عبوة عصائر– صلصة- كيك– حلويات– مياه معدنية– 296 كيلوجرام
أرز، ملبن، شيكولاتة، حلويات غير صالحة للاستهلاك الآدمى لانتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض إدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية بمحافظة الإسكندرية.

وضبط 5 أطنان دقيق بلدى مدعم– قام بتجميعها دون وجه حق.. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالسوق السوداء بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة مالك مخزن بلدى (بمحافظة أسيوط).

وضبط (1.57 طن سكر تموينى– أرز– جبن أبيض– مسلى) مخصصة ربطًا على البطاقات التموينية، قام بتجميعها للاتجار بها بالسوق السوداء بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة مالك محل سلع غذائية (بمحافظة الغربية).

وضبط 5 أطنان أسمدة زراعية محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية، قدرت قيمتها بــ17.500 جنيه، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بغرض إدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية بمحافظة المنوفية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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