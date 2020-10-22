ضبط 4460 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

تواصل الإدارة العامة للمرور توجيه حملاتها لتحقيق الانضباط، وتطبيق القانون واللوائح على قائدى السيارات وضبط المخالفين.أسفرت جهود الإدارة خلال 24 ساعة عن ضبط 4460 مخالفة مرورية متنوعة، بينها 1838 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 208 مخالفات السير دون تراخيص، 7 دراجات نارية مخالفة، 48 مخالفة شروط الترخيص، 23 مخالفة موقف عشوائى.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.