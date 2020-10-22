ضبط 1317 سائق نقل جماعي بسبب كورونا خلال 24 ساعة

اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية قِبل 1317 سائق نقل جماعي لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية خلال 24 ساعة.يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.