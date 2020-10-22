ضبط 11 قضية تهريب بـ3.5 مليون جنيه خلال 24 ساعة

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويجري مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 11 قضية تهريب (معدات مستعملة– منسوجات– مستحضرات تجميل– بضائع أجنبية الصنع)، بلغت القيمة والتعويض المالي قرابة (3،5 مليون جنيه).وفى مجال الأمن العام، تم ضبط 38 قضية، أبرزها: مزاولة مهنة دون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية دون تصريح، مخالفات سطح مائي، عدم حمل تحقيق شخصية.كما تم ضبط 1291 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 183 حكما قضائيا متنوعا.