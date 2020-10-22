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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

إيبارشية ملوي تواصل بث فعاليات اجتماع السيدات «أونلاين»

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 11:41 م
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
تريزة شنودة _جرجس صفوت
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بثت إيبارشية ملوي بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مساء أمس، فعاليات اجتماع السيدات الأسبوعي بالكنيسة المرقسية مقر المطرانية بملوي، بمحافظة المنيا، وذلك عبر تقنية البث المباشر "أونلاين".

وشارك في الاجتماع عدد محدود من السيدات، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية- في بيان سابق لها- استئناف الأنشطة وخدمات مدارس الأحد بنسبة 50%، ولفتت إلى أنه في ضوء قرارات مجلس الوزراء الأخيرة وتوجه الدولة لعودة العديد من الأنشطة، يمكن السماح باستئناف الأنشطة والخدمات الكنسية وخدمة مدارس الأحد في القاهرة والإسكندرية.

ويتولى الآباء المطارنة والأساقفة تدبير الأمور وفقًا لظروف كل إيبارشية، مع ضرورة التزام الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها في بيان الكنيسة الصادر يوم 27 يونيو الماضي بكل دقة، مصلين أن يبقي الله أبواب الكنائس مفتوحة على الدوام.

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