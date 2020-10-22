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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

واشنطن تدين اختطاف رئيس المؤسسة الوطنية للإعلام الليبية

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 11:37 م
محمد بعيو
محمد بعيو
عبير سليم
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أدانت السفارة الأميركية في ليبيا الاعتقال غير القانوني لرئيس المؤسسة الليبية للإعلام، التابعة لحكومة الوفاق محمد بعيو.

وأكدت السفارة، في بيان لها، دعم الولايات المتحدة سيادة القانون في ليبيا، وحماية الصحفيين وجميع الليبيين في حقهم في حرية التعبير، حسب تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وشاركت السفارة البيان الخاص ببعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا حول الواقعة، والتي دعت فيه إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن بعيو.

ووفق الإعلام المحلي، اقتحمت ميليشيات "ثوار طرابلس" المسلحة، بقيادة أيوب أبوراس، فجر الأربعاء، منزل رئيس المؤسسة الليبية للإعلام التابعة لحكومة الوفاق محمد عمر بعيو، واقتادوه إلى أحد مقارها، قبل أن تنشر صور له وهو محتجز، على خلفية خطاب وجهه الأخير إلى وكالة الأنباء الرسمية التابعة له يطالبها فيه بالتوقف نهائيا عن بث ونشر كل ما يتعلق بالحرب الأهلية، وذلك دعما للحوار السياسي.

وتوعد بعيو، في خطابه، باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد مديري القنوات والإذاعات في حال عدم الالتزام بتوجيهاته.

وتزامنا مع هذا الهجوم، اقتحمت ذات الميليشيا مقر القناة الرسمية وأجبرت العاملين فيها على إرجاع شعار "بركان الغضب" على الشاشة، بعد إزالته واستبداله بشعار "إعلام السلام"، وبثت مقاطع فيديو عبر صفاحتها بـ"الفيسبوك" من داخل مقر المؤسسة وهم يهتفون: "لا تفاوض لا حوار والشرعية للثوار".

وعقب ذلك، شنت الميليشيات المسلحة وقيادات من تنظيم الإخوان وأنصارهم والقنوات الموالية لهم، هجوما شرسا ضدّ بعيو، الذي أكد في وقت سابق أنه تلقى العديد من التهديدات، بسبب وصفه "عملية تحرير العاصمة" بـ"الحرب الأهلية"، وأمر بإزالة شعار "بركان الغضب" من القنوات الرسمية، مطالبين المجلس الرئاسي بعزله من منصبه.

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