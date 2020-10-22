«صحة المنيا» تضبط 541 كيلو حلوى فاسدة وتحرر 18 مخالفة

شنت مديرية الصحة بمحافظة المنيا حملات تفتيشية ورقابية على أماكن بيع وتصنيع حلوى المولد بجميع مراكز المحافظة، تزامنا مع اقتراب احتفالات المولد النبوي الشريف، وذلك ضمن خطة المديرية لضمان وصول غذاء آمن للمواطنين حفاظا على صحتهم وسلامتهم.من جانبه، وجّه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الدكتور محمد النادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، باستمرار الحملات المفاجئة على أماكن تصنيع وبيع حلوى المولد، والتأكد من جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حالة رصد أي مخالفات.من جهته، قال وكيل وزارة الصحة إنه تم خلال الحملات المرور على 104 منشآت من أماكن تصنيع وبيع حلوى المولد، وتم ضبط 6 منشآت تعمل دون ترخيص، مع وجود مخالفات في الاشتراطات الصحية، وتمت مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين.وأضاف "النادى" أنه تم إعدام 541 كجم حلوى مولد مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب 159 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما تم تحرير 18 مخالفة لنقص الاشتراطات الصحية وعدم وجود شهادات صحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدًا استمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة.