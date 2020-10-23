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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

طوارئ بالعبور والخانكة بسبب رائحة الغاز.. والبترول تطمئن المواطنين

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 12:04 ص
شركة غاز مصر
شركة غاز مصر
سيد ابراهيم
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أعلنت شركة غاز مصر، إحدى شركات قطاع البترول المصري، عن رفع حالة الطوارئ استعدادا لتنفيذ الإجراء الدورى الخاص بتزويد تنك الرائحة الخاص بمدينتي العبور والخانكة بمحافظة القليوبية، وذلك فى تمام الساعة الثامنة صباح يوم الاثنين الموافق 26 أكتوبر 2020.

وأهابت الشركة بالمواطنين عدم الانزعاج عند الشعور بالرائحة بمناطق العبور والخانكة، وكذلك المناطق المجاورة، مؤكدة أنها إجراءات طبيعية تتم بشكل دوري وفقا للتوقيتات المعتمدة وحاجة المحطات، ولا تمثل أى خطورة على المواطنين، كما تتم عملية تزويد تنك الرائحة بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان أمان العملاء، وأنه في حالة وجود أي استفسار، يتم الاتصال من أى تليفون أرضى بطوارئ الشركة على رقم 129.

وتعمل شركة غاز مصر على توصيل الغاز الطبيعي للمنازل فى معظم محافظات ومدن الجمهورية، وكذلك تصميم الشبكات والمحطات

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