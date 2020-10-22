زوجة سامى كمال الدين تفضح زوجة هشام عبد الله: غادة نجيب قوادة



وقالت إسراء فى تدوينة عبر صفحتها «واحدة اتفقت هي ومجموعة معاها إنهم يسجلوا لرئيس القناة اللي جوزها بيشتغل فيها علشان عايزة مرتب جوزها يبقى زي مرتب نجم القناة على أساس إنه لا يقل عنه نجومية وكده وكانوا بيتشالوا ويتهبدوا لما سيرة الفلوس تيجي».



وأضافت: «استغلوا أزمة العاملين الصغيرين علشان يتكلموا فى تزويد دخلهم وأثناء الأزمة هى واللي معاها اتفقوا إن واحدة تروح تنام مع رئيس القناة وتصوره علشان تضغط عليه ينفذ مطالبها هي والعيال اللي استغلتهم بس مكنش معاهم ٣٠٠٠ دولار يدفعوها للبنت فلجأوا للنضيف اللي فيهم علشان يسلفهم القرشينات.. لما عرفنا إنها بالأخلاق دي أخدنا حذرنا منها وعندي ما يثبت والأمارة جملة (إحنا مش شمال يا شمال) اللي قولتها لواحد منهم.. كل ده و أكتر حصل في بيتها».



وتابعت إسراء الحكيم: «ده غير فبركة الصفحات الجنسية لمرات صاحب القناة نفسها.. ودي كمان حاجة رفضناها لأن الخوض في الأعراض مش طريقتنا ولا سلوكنا.. ولما لقينا الدنيا ماشية في سكة و س خ ة مش سكتنا بعدنا عنهم علشان مش دي قضيتنا، لكن إذا كان هما دول أصحاب القضية فبلاش والنبي حد يقول قضية تاني.. قول سبوبة قرشين ماشي (قصدي قرشين فلوس مش قرشين حشيش يا ح ش ا ش ي ن )».



وأضافت: «نسيت أقولكم إن الشلة الوسخة دي قلبوا على النضيف اللي فيهم علشان كشفهم وعراهم قدام نفسهم وفضحهم وخرج اعتذر عن الورطة اللي ورطوه فيها بحسن نيته وطلعوا قالوا عليه إنه أمنجي.. بس لحد دلوقتي مفيش ك ل ب فيهم أثبت وما بيعملوش أكتر من إنهم بيلقحوا على العام وفي الجروبات واللي عنده حاجة يطلعها علشان يرفعوا عننا الحرج ونطلع اللي عندنا كله بقى يا شوية نكرات».



وتوعدت إسراء في النهاية أي شخص يكذب كلامها بالفضيحة قائلة «الراجل والمرة المسترجلة فيكم توريني نفسها علشان فعلا أعرفهم مقامهم الواطي!».



وتأتي هذه الواقعة في ظل الحرب القذرة بين قيادات الجماعة الإرهابية، وتبادل الاتهامات وكشف الفضائح الجنسية بينهم، حيث سبق أن كشف خالد كمال، أحد قيادات الجمعة الإرهابية – وهو شقيق الداعية الإخواني أشرف عبدالمقصود كمال- أن سامي كمال الدين «قواد» أيضا.



وكتب «كمال» عبر «فيسبوك» مدافعا عن الناشطة غادة نجيب: «اتصلت بيه غادة نجيب تخبرنى أنه سامى بيتكلم عليا أن أنا بعرف ستات وأنه بينصحنى وأنه بيحكى على أولادى».



وأضاف: «قلت لها بالنص مفيش مشكلة سامى قواد وجاب الكلام لنفسه اللى بتقوليه ده العكس تمامًا، قالت يعنى إيه؟ قلت لها ده دعانى لمنزله وجاب عاهرة خرجت كما ولدتها أمها لقيتها واقفة ورايا وإيدها عليه، وسامى جالس أمامى بيصور كما أظن».



واستطرد خالد عن تفاصيل الحوار بينه وبين غادة نجيب: «قالت طيب وأنت عملت إيه؟.. قلت لها استجمعت أفكارى وبعد ما دخل مع العاهرة أخرجت 100 ليرة وقلت لها أعطيها للعاهرة طالما جبتها ووثقت المشهد، ورفضت».



وتابع: «ده تانى مرة يعملها جاب قبل كده مغاربة، وقلت له - وأقسم بالله - وهو يتصل بى تحت بيتى: أنا بخاف عندى أولاد».



إسراء الحكيم لم تفصح عن اسم غادة نجيب فى البداية، إلا أن أحد المعلقين سألها أن كانت تقصدها فردت بقولها «الحدق يفهم».