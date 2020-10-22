التشيك تفرض قيودًا جديدة لمكافحة كورونا

فرضت السلطات التشيكية قيودا احترازية جديدة، صباح اليوم الخميس، لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أن شهدت البلاد زيادة كبيرة للغاية في الإصابات والحالات التي تم حجزها في المستشفيات.وذكر راديو براغ الدولي، أن الإجراءات الاحترازية فعلت صباح اليوم، وتشمل منع الاختلاط غير الضروري بين الأشخاص، والسماح فقط بالذهاب للعمل وزيارات الأهل في أضيق نطاق وشراء المستلزمات المنزلية الضرورية.كما شملت الإجراءات السماح بزيارة الحدائق والريف بصحبة شخص واحد بحد أقصى، إلى جانب غلق جميع المحال التجارية ما عدا محال الخضروات والصيدليات والمراحيض.يذكر أنه كان قد أصدرت أوامر بغلق المدارس والحانات والمطاعم، مع الالتزام بارتداء الكمامات لحصر انتشار العدوى.