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الخميس 22 أكتوبر 2020 الموافق 05 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

عقد أول اجتماعات لجنة إعداد لائحة مجلس الشيوخ الأحد

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 11:39 ص
المستشار عبد الوهاب
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أصدرت هيئة مكتب مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، قرارها رقم 1 لسنة 2020 بتشكيل اللجنة الخاصة المناط بها إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، وممارسة اختصاصات اللجان الفرعية لحين تشكيلها، على أن تعقد اللجنة أول اجتماعاتها يوم الأحد القادم 25 أكتوبر 2020.

في السياق ذاته، قرر المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، استقبال الأعضاء المعينين بالمجلس بقرار رئيس الجمهورية رقم 590 لسنة 2020، وتسليمهم كارنيهات العضوية الخاصة بهم أسوة بما تم مع المنتخبين، وذلك بمقر المجلس بالبهو الرئيسي يوم الأحد القادم 25 أكتوبر 2020، على أن يبدأ الاستقبال من العاشرة صباحا.

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