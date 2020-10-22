أرمينيا تدعو أذربيجان وتركيا لعدم تقويض جهود وقف إطلاق النار فى كاراباخ

دعت وزارة الخارجية الأرمينية، أذربيجان وتركيا لعدم تقويض جهود المجتمع الدولي التي تسعى إلى وضع نظام لوقف إطلاق النار.وأشارت الوزارة - في بيان نقلته وكالة أنباء (أرمنبرس) اليوم الخميس - إلى موقف أذربيجان وتركيا الرافض لتسوية الصراع في إقليم كاراباخ المتنازع عليه بطريقة سلمية.وذكر البيان أنه في ظل هذه الظروف، أصبح ضمان الأمن لشعب كاراباخ أمرًا أساسيًا، مؤكدا أن أرمينيا تدعم باستمرار تنفيذ اتفاقيات وقف الأعمال العدائية دون شروط، والتي تم التوصل إليها في 10 و17 أكتوبر الجاري بوساطة من قادة الدول المشاركة في رئاسة مجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.