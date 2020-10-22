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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الهضيبي»: التعاون المصري اليوناني القبرصي يقطع الطريق على تركيا

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 11:28 ص
ياسر الهضيبي
ياسر الهضيبي
إسلام نصير
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قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس حزب الوفد، إن القمة الثلاثية التي شارك فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي مع كل من رئيسي قبرص واليونان في إطار زيارته لدولة قبرص أكدت على ثوابت الدولة المصرية من قضايا المنطقة والإقليم.

وأضاف الهضيبي، في تصريح اليوم، أن القمة الثلاثية ناقشت موضوعات شائكة وقضايا محورية بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وعلى وجه الخصوص الأوضاع المرتبطة بمنطقة شرق المتوسط وأطر الاستفادة من ثرواتها وفقا للاتفاقيات الموقعة بين الدول الثلاث.

وأشار الدكتور ياسر الهضيبي، إلى أن التعاون المصري اليوناني القبرصي والاتفاقيات التي تمت بين الدول الثلاث قطعت الطريق أمام تركيا لإيجاد موطئ قدم لها في منطقة شرق المتوسط رغم محاولاتها التي لا تنتهي لخلق أي وسيلة لذلك من خلال التحايل وعقد اتفاقات غير شرعية مع أطراف أخرى.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن موقف مصر من قضايا الإقليم يؤكد أنها لا تسعى إلى تحقيق أي مكاسب شخصية لها ولكنها تستهدف في المقام الأول مصالح شعوب تلك الدول خاصة فيما يتعلق بالأزمتين السورية والليبية والموقف الثابت من القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني وهو ما تعكسه الرؤية والطروحات المصرية لحل تلك القضايا.

وأشاد الهضيبي، بالجهود الكبيرة التي يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي على الصعيد الخارجي والتي حفظت لمصر مكانتها الدولية والإقليمية وحافظت على حقوقها، لافتا إلى الطفرة الكبيرة التي شهدتها سياسية مصر الخارجية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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