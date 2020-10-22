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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس إطسا يوجه بحل مشكلة تراكم المياه أمام مدرسة عمرو دهشان بمنية الحيط

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 11:27 ص
جريدة الدستور
الفيوم - زينب علاء
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وجه خالد فراج رئيس مركز ومدينة إطسا، بسرعة حل مشكلة تراكم المياه أمام مدرسة عمرو دهشان بقرية منية الحيط، وتطهير خطوط الصرف بالقرية، وإرسال الدعم اللازم من معدات الكسح والتطهير بالتعاون مع مرفق مياه الشرب والصرف باطسا.

وقام رئيس المركز، بإجراء معاينة عاجلة للشوارع المتضررة بالقرية على الطبيعة ومحيط المدرسة، والتأكد من أسباب تراكم المياه، وما إذا كانت بسبب الصرف الصحي أم أن هناك أسباب أخرى للمياه بالقرية.

وأمر رئيس مركز ومدينة إطسا، بتطهير جميع غرف الصرف بالقرية، وكسح الرواسب، بالتعاون مع معدات شركة المياه والصرف الصحي للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

كما تابع أعمال النظافة وتمهيد وتسوية الطرق بقرية منية الحيط، التي كان قد صدر لها توجيهات بعمل حملات نظافة وتمهيد، لرفع كفاءة الشوارع بالقرية، خاصة أمام المدارس، تحت إشراف الأستاذ محمد ربيع رئيس الوحدة المحلية بمنية الحيط.

ووجه رئيس مركز ومدينة إطسا، بضرورة تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية، والتنسيق الكامل والعمل بروح الفريق الواحد لحل جميع المشاكل وخاصة التي تحتاج إلى تدخل فوري وعاجل.

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