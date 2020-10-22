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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«مستثمرى أسيوط»:«المركزي» يحفز أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 11:24 ص
المركزي
المركزي
أسماء إبراهيم
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أكد المهندس علي حمزة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري اسيوط، علي أهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في زيادة الناتج القومي، وتوفير حوالي 70% من فرص العمل للشباب حديثي التخرج.

وأضاف حمزة في تصريح لـ"الدستور"، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أكثر القطاعات التي عانت وتأثرت بالتداعيات السلبية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلي أن اتحاد المستثمرين، وجمعية مستثمري اسيوط حرصوا علي تقديم توصيات للنهوض بالقطاع.

وأشاد بدور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتقديم الدعم لصغار المستثمرين للنهوض بمشروعاتهم، ودور طارق عامر محافظ البنك المركزي في اطلاق المبادرات التحفيزية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

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