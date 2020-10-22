استعدادات الفيوم لانتخابات مجلس النواب 2020

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا لمتابعة استعدادات المحافظة لإجراء انتخابات مجلس النواب 2020 المقرر لها يومى السبت والأحد القادمين 24 و25 من شهر أكتوبر الجاري، فضلًا عن تجهيز لجان الانتخابات وتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر.حضر الاجتماع الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والعقيد أسامة أبوطالب مدير إدارة العمليات وشئون الخدمة بمديرية أمن الفيوم، ونائب المستشار العسكري، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وممثلي شركة الكهرباء، والأزهر، والكنيسة، وعدد من القيادات الأمنية، ومديري مديريات الخدمة، ورؤساء المجالس والمدن.خلال الاجتماع، أكد محافظ الفيوم أن المشاركة في الانتخابات حق دستوري مهم لجميع المواطنين، لافتًا إلى أن أبناء الفيوم كان لهم دور إيجابي ومشاركة فاعلة بالاستحقاقات الدستورية السابقة، مما يعبر عن وعي المواطن الفيومي في التعبير عن رأيه بحرية مطلقة.وصرح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظ الفيوم، أنه تم خلال الاجتماع، استعراض خطة كل قطاع من القطاعات خلال فترة الانتخابات، كما استمع المحافظ إلى استعدادات مديرية الأمن، والصحة والإسعاف والتربية والتعليم والأزهر ومجالس المدن لإدارة العملية الانتخابية.ووجه محافظ الفيوم رؤساء المجالس والمدن بتكثيف أعمال النظافة بمناطق مقرات اللجان الانتخابية، بجانب أعمال التعقيم والتطهير والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية للمواطنين، وكذا اتخاذ كافة الوسائل والسبل للوقاية من العدوى بفيروس كورونا خلال عمليات الانتخاب.ووجه المحافظ بتوفير مجموعات شبابية لتنظيم الناخبين من الشباب والرياضة، حيث أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بمشاركة 1584 شابا من مراكز الشباب والرياضة ومبادرة شباب يدير شباب، بتوجيه وإرشاد الناخبين وتوعيتهم بالمشاركة في الإنتخابات، مع المحافظة على التباعد المجتمعي بين الناخبين، فضلًا عن دور مسئولي التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة والرائدات الريفيات لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم بحرية.وأكد محافظ الفيوم دور رجال الدين من الأزهر والأوقاف والكنيسة، في توعية المواطنين وحثهم على المشاركة الإيجابية، والعمل بروح الفريق الواحد خلال أيام الانتخابات وما قبلها، لظهور محافظة الفيوم في هذا العرس الديمقراطي بالصورة اللائقة المعهودة عنها.كما راجع المحافظ مع وكيل وزارة الصحة ومدير إسعاف الفيوم تواجد الأطقم الطبية وتمركزات سيارات الإسعاف لمواجهة أية حالة طارئة مع سرعة إخلاؤها ونقلها للمستشفيات مع التأكيد على العزل الكامل لمصابي فيروس كورونا، وتوفير أجهزة الكشف الحراري أمام كل مقر إنتخابي، مؤكدًا على مسئولي الكهرباء بتأمين التيار الكهربي بمقرات اللجان، وتوفير مولدات كهرباء "الديزل" إضافية بموقع اللجان العامة بكل دائرة.وأكد المحافظ على التنسيق الكامل بين غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة ومختلف غرف العمليات الفرعية بمجالس المدن ومديريات الخيمة، لتلقي أية شكاوى والعمل على حلها بشكل فوري.كما وجه محافظ الفيوم بتوفير مياه الشرب النقية بالأماكن ذات مناسيب الضغوط المنخفضة بالمناطق النائية، بواسطة سيارات مياه الشرب، مؤكدًا على مسئولي التموين بزيادة حصص الدقيق لتوفير الخبز اللازم خلال فترة الانتخابات.وفي نهاية الاجتماع، أكد محافظ الفيوم، على نقل الصورة الديمقراطية الحضارية لكل دول العالم، من خلال المشاركة الإيجابية في التصويت بكل حرية بانتخابات مجلس النواب 2020 وتأكيد دور مصر القوي والواضح والمؤثر أمام جميع الدول، كما استمع المحافظ لبعض الاستفسارات من قبل مسئولي الجهاز التنفيذى وناقشها معهم ووضع الآليات المناسبة لتجاوزها.