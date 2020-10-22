20 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد
الخميس 22/أكتوبر/2020 - 11:17 ص
بورسعيد:شيماء رشادطباعة
أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن إجمالي حركة السفن اليوم 20 سفينة.
وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات ومغادرة 3 سفن، ومتواجد على الأرصفة 4 سفن، ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات.
وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات ومغادرة 3 سفن، ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينة حاويات.
وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.
وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات ومغادرة 3 سفن، ومتواجد على الأرصفة 4 سفن، ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات.
وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات ومغادرة 3 سفن، ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينة حاويات.
وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.