20 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن إجمالي حركة السفن اليوم 20 سفينة.وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات ومغادرة 3 سفن، ومتواجد على الأرصفة 4 سفن، ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات.وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات ومغادرة 3 سفن، ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينة حاويات.وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.