حبس عاطلين ضبطا بهيروين وحشيش في الشرابية
الخميس 22/أكتوبر/2020 - 11:17 ص
أمرت نيابة الشرابية، بحبس عاطلين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، ضبطا بحوزتهما كمية من مخدر الهيروين والحشيش قبل ترويجها على عملائهما فى الشرابية.
و كانت قد نجحت حملة أمنية لرجال المباحث بالقاهرة، في ضبط عاطلين لهما معلومات مسجلة، بدائرة قسم شرطة الشرابية بمحافظة القاهرة، وبحوزتهما (كمية لمخدر الهيروين المخدر وزنت 50 جرام - 45 جرام حشيش- مبلغ مالي – 2 هاتف محمول)، وتم ضبطهما وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.
و كانت قد نجحت حملة أمنية لرجال المباحث بالقاهرة، في ضبط عاطلين لهما معلومات مسجلة، بدائرة قسم شرطة الشرابية بمحافظة القاهرة، وبحوزتهما (كمية لمخدر الهيروين المخدر وزنت 50 جرام - 45 جرام حشيش- مبلغ مالي – 2 هاتف محمول)، وتم ضبطهما وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.