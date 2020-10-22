حبس عاطلين ضبطا بهيروين وحشيش في الشرابية

أمرت نيابة الشرابية، بحبس عاطلين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، ضبطا بحوزتهما كمية من مخدر الهيروين والحشيش قبل ترويجها على عملائهما فى الشرابية.و كانت قد نجحت حملة أمنية لرجال المباحث بالقاهرة، في ضبط عاطلين لهما معلومات مسجلة، بدائرة قسم شرطة الشرابية بمحافظة القاهرة، وبحوزتهما (كمية لمخدر الهيروين المخدر وزنت 50 جرام - 45 جرام حشيش- مبلغ مالي – 2 هاتف محمول)، وتم ضبطهما وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.