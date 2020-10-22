«مصر للطيران» توقع مذكرة تفاهم لتأسيس شركة طيران في غانا

وقعت شركة مصر للطيران، عضو تحالف ستار العالمي، مذكرة تفاهم مع الجانب الغاني، تصبح بمقتضاه الشركة شريكًا استراتيجيًا في تأسيس شركة طيران جديدة تابعة للحكومة الغانية، في إطار توجهات القيادة السياسية والحكومة المصرية بتعزيز أواصر التعاون ودعم العلاقات وتبادل الخبرات مع دول القارة السمراء في مختلف المجالات، من بينها صناعة النقل الجوي، وتحت مظلة وزارة الطيران المدني، برئاسة الطيار محمد منار.وأوضح الطيار رشدي زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، في بيان، أنه قام بتوقيع مذكرة التفاهم جوزيف كوفي آدا، وزير الطيران بدولة غانا، والطيار حسن منير، مساعد رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، ممثلا عن الجانب المصري.وأكد الطيار عمرو أبوالعينين، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط،، أن جهود الجانب المصري في اقتناص الفرصة قد كللت بالنجاح، قائلا: "نحن سعداء بثقة الحكومة الغانية في اختيار وأفضلية (مصرللطيران) من بين كبري شركات الطيران الأوروبية والأسيوية والإفريقية لهذه الشراكة الاستراتيجية في إنشاء شركة طيران جديدة تعمل من مركزها الرئيسي بالعاصمة الغانية أكرا، وتمتد شبكة خطوطها في أرجاء إفريقيا مع ربطها بدول الأمريكتين الشمالية والجنوبية".وأوضح الطيار رشدي زكريا، مدى عمق العلاقات التاريخية بين البلدين مصر وغانا على مدار أعوام عديدة، مؤكدا قدرة مصر للطيران في دعم التعاون بين البلدين الإفريقيين الشقيقيين في مجال الطيران المدني، وتلبية الاحتياجات اللوجستية المطلوبة لإنشاء شركة طيران قوية قادرة على المنافسة في السوق العالمية، محققة الأهداف الاستراتيجية للجانبين.جدير بالذكر أن الدولة المصرية تهتم كثيرًا بتعزيز التعاون بين الجانبين المصري والإفريقي، وتسعى دائما من خلال تقديم كافة السبل والإمكانيات الحديثة والمتطورة للنهوض بصناعة النقل الجوي في القارة الإفريقية في شتى مجالاته، فهذا ليس بالتعاون الأول بين البلدين الشقيقيين في قطاع الطيران المدني، حيث وقعت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمصر للطيران مع وزارة الطيران المدني بدولة غانا، عقدًا لإنشاء مركز لتقديم الخدمات الفنية لشركات الطيران العاملة من وإلى مطار كوتوكو الدولي بالعاصمة الغانية أكرا، وذلك في عام 2018.