إف بي آي يستدعي الأجهزة الإلكترونية الخاصة بنجل جو بايدن

استدعى مكتب التحقيقات الفيدرالية إف بي آي، اليوم الخميس، جهاز الكمبيوتر المحمول ومحرك قرص صلب يخصان هانتر بايدن، نجل المرشح الديمقراطي جو بايدن، للفحص في أمر يتعلق بقضايا غسيل أموال في عام 2019.ووفقًا لشبكة فوكس نيوز الأمريكية، فقد كشفت مصادر مطلعة، اليوم الخميس، عن وثائق تشير إلى أن هناك أمر استدعاء من مكتب التحقيقات الفيدرالية "إف بي آي" متعلقًا بجهاز كمبيوتر محمول ومحرك قرص صلب يخص هانتر بايدن، يتعلق بتحقيق في قضايا غسيل أموال في أواخر عام 2019، وفقًا للوثائق التي تحقق منها العديد من مسئولي إنفاذ القانون الفيدراليين، الذين راجعوها.وأكد العديد من مسئولي إنفاذ القانون الفيدراليين، بالإضافة إلى اثنين من المسئولين الحكوميين المنفصلين، صحة هذه الوثائق التي تم توقيعها من قبل الوكيل الخاص لمكتب التحقيقات الفيدرالي، جوشوا ويلسون.