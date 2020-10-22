رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 22 أكتوبر 2020 الموافق 05 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إف بي آي يستدعي الأجهزة الإلكترونية الخاصة بنجل جو بايدن

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 11:47 ص
هانتر بايدن
هانتر بايدن
منار أحمد
طباعة
استدعى مكتب التحقيقات الفيدرالية إف بي آي، اليوم الخميس، جهاز الكمبيوتر المحمول ومحرك قرص صلب يخصان هانتر بايدن، نجل المرشح الديمقراطي جو بايدن، للفحص في أمر يتعلق بقضايا غسيل أموال في عام 2019.

ووفقًا لشبكة فوكس نيوز الأمريكية، فقد كشفت مصادر مطلعة، اليوم الخميس، عن وثائق تشير إلى أن هناك أمر استدعاء من مكتب التحقيقات الفيدرالية "إف بي آي" متعلقًا بجهاز كمبيوتر محمول ومحرك قرص صلب يخص هانتر بايدن، يتعلق بتحقيق في قضايا غسيل أموال في أواخر عام 2019، وفقًا للوثائق التي تحقق منها العديد من مسئولي إنفاذ القانون الفيدراليين، الذين راجعوها.

وأكد العديد من مسئولي إنفاذ القانون الفيدراليين، بالإضافة إلى اثنين من المسئولين الحكوميين المنفصلين، صحة هذه الوثائق التي تم توقيعها من قبل الوكيل الخاص لمكتب التحقيقات الفيدرالي، جوشوا ويلسون.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منع فاطمة سيد أحمد من الحضور.. تفاصيل فشل اجتماع أسامة هيكل مع الإعلاميين

موعد انتخابات مجلس النواب 2020 فى الخارج والداخل بالمرحلة الأولى

وزير رى جنوب السودان: العاصمة الإدارية نموذج لمستقبل المدن الحديثة

الصحة: 178 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

الصور

image description

محافظ أسيوط: انتهاء المرحلة الأولى من «حياة كريمة» ديسمبر المقبل

image description

محافظ أسيوط يسلم 10 ماكينات للكتابة بطريقة برايل لمدرسة «النور»

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد الإنشاءات الجديدة

image description

افتتاح مجمعي مواقف السرفيس بالمريوطية وميدان الجيزة

image description

محافظ دمياط تزور شط جريبة بعد طلب الأهالي للمرة الثانية

الأكثر قراءة

«شوقي» عن إجبار طالبة على ارتداء الحجاب: حالة فردية.. ونحقق في الواقعة

حقيقة إصابة «لي لي» بكورونا داخل مدرسة بالجيزة

منع فاطمة سيد أحمد من الحضور.. تفاصيل فشل اجتماع أسامة هيكل مع الإعلاميين

وزير رى جنوب السودان: العاصمة الإدارية نموذج لمستقبل المدن الحديثة

إنفوجراف

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

نجم الساعة

المفكر المغربى أحمد عصيد: التيار الإخوانى المدعوم من قطر وتركيا أثبت فشله.. وأردوغان مصاب بموجة جنون

منوعات

التشيك تفرض قيودًا جديدة لمكافحة كورونا

الجفاف يشعل حرائق تلتهم مناطق كاملة في أمريكا الجنوبية

انهيار أرضي يودي بحياة 11 شخصا في منجم بإندونيسيا

البرلمان الأوروبي يعلن الفائز بجائزة ساخاروف لحرية الفكر اليوم

أيام زمان

«الساداتي».. حكاية الاسم الأصلي للرئيس محمد أنور السادات

«نادوه بأسماء الخضار».. تنمر الأطفال على لقب فريد الأطرش في الطفولة

«كل ما أقوله رايحه حتة يقول لا».. أمينة رزق تكشف عقدتها من الزواج

«كنت الوسيط بينه وبين مصر»..اعترافات إيهاب نافع عن علاقته بـ «الهجان»

مقالات الرأي
مدحت بشاى
الفن هو «أنا» والعلم هو «نحن»
جلال حمام
السابح وحده فى بحر الظلمات
صفوت البياضي
حروب الجيل الرابع تهدد العالم
أحمد بهاء الدين شعبان
كلينتون والإخوان.. كشف المستور «٢»
المزيد

الثقافة

صالون ذاكرة الوطن يحتفل بعيد المقاومة الشعبية

«خادمات المقام» و«قطار الأطفال» جديد دار «الساقي»

عرض كتاب «متحف الفيديو» بوكالة بهنا اليوم

أين تذهب هذا المساء.. نشرة بأهم فعاليات اليوم الثقافية