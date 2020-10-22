رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 22 أكتوبر 2020 الموافق 05 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استعدادات الأقصر لانتخابات مجلس النواب

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 11:35 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
هدى الأمير
طباعة
أعلنت محافظة الأقصر، عن رفع درجة الاستعدادات بجميع الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة، لإجراء انتخابات مجلس النواب بالمحافظة، والتي ستعقد على مدار يومي 24 و25 أكتوبر الجاري، حيث وجه محافظ الأقصر، المستشار مصطفى ألهم، باتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة لضمان نجاح العملية الانتخابية بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة.

كما وجه المحافظ، بتشكيل لجان للإشراف والمرور على المراكز الانتخابية لمتابعة كافة الاستعدادات الخاصة بتجهيز المقار الانتخابية وإقامة المظلات اللازمة لانتظار الناخبين وتوفير أماكن انتظار لائقة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة أمام مقار اللجان خلال عملية التصويت، وكذلك تعقيم وتطهير اللجان واتخاذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورنا المستجد، مع التأكيد على التزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بالأصوات.

وأوضح محافظ الأقصر، أنه سيتم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والمدن وعدد من الجهات المعنية، لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة، والتعامل الفوري مع أي حالات طارئة وسرعة حلها على الفور لضمان انتظام العملية الانتخابية وإتمامها على أكمل وجه.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منع فاطمة سيد أحمد من الحضور.. تفاصيل فشل اجتماع أسامة هيكل مع الإعلاميين

سقوط أمطار رعدية غرب الإسكندرية.. ورفع درجات الاستعداد

وزير رى جنوب السودان: العاصمة الإدارية نموذج لمستقبل المدن الحديثة

موعد المولد النبوي 2020.. تاريخه بالميلادي

الصور

image description

محافظ أسيوط: انتهاء المرحلة الأولى من «حياة كريمة» ديسمبر المقبل

image description

محافظ أسيوط يسلم 10 ماكينات للكتابة بطريقة برايل لمدرسة «النور»

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد الإنشاءات الجديدة

image description

افتتاح مجمعي مواقف السرفيس بالمريوطية وميدان الجيزة

image description

محافظ دمياط تزور شط جريبة بعد طلب الأهالي للمرة الثانية

الأكثر قراءة

«شوقي» عن إجبار طالبة على ارتداء الحجاب: حالة فردية.. ونحقق في الواقعة

حقيقة إصابة «لي لي» بكورونا داخل مدرسة بالجيزة

منع فاطمة سيد أحمد من الحضور.. تفاصيل فشل اجتماع أسامة هيكل مع الإعلاميين

وزير رى جنوب السودان: العاصمة الإدارية نموذج لمستقبل المدن الحديثة

إنفوجراف

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

نجم الساعة

المفكر المغربى أحمد عصيد: التيار الإخوانى المدعوم من قطر وتركيا أثبت فشله.. وأردوغان مصاب بموجة جنون

منوعات

التشيك تفرض قيودًا جديدة لمكافحة كورونا

الجفاف يشعل حرائق تلتهم مناطق كاملة في أمريكا الجنوبية

انهيار أرضي يودي بحياة 11 شخصا في منجم بإندونيسيا

البرلمان الأوروبي يعلن الفائز بجائزة ساخاروف لحرية الفكر اليوم

أيام زمان

«الساداتي».. حكاية الاسم الأصلي للرئيس محمد أنور السادات

«نادوه بأسماء الخضار».. تنمر الأطفال على لقب فريد الأطرش في الطفولة

«كل ما أقوله رايحه حتة يقول لا».. أمينة رزق تكشف عقدتها من الزواج

«كنت الوسيط بينه وبين مصر»..اعترافات إيهاب نافع عن علاقته بـ «الهجان»

مقالات الرأي
مدحت بشاى
الفن هو «أنا» والعلم هو «نحن»
جلال حمام
السابح وحده فى بحر الظلمات
صفوت البياضي
حروب الجيل الرابع تهدد العالم
أحمد بهاء الدين شعبان
كلينتون والإخوان.. كشف المستور «٢»
المزيد

الثقافة

صالون ذاكرة الوطن يحتفل بعيد المقاومة الشعبية

«خادمات المقام» و«قطار الأطفال» جديد دار «الساقي»

عرض كتاب «متحف الفيديو» بوكالة بهنا اليوم

أين تذهب هذا المساء.. نشرة بأهم فعاليات اليوم الثقافية