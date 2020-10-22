سقوط أمطار رعدية غرب الإسكندرية.. ورفع درجات الاستعداد

شهدت مناطق غرب الإسكندرية، منذ الصباح الباكر، سقوط أمطار غزيرة مصحوبة برعد وبرق وسوء للأحوال الجوية، كبداية للنوة التي أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية، ورفعت محافظة الإسكندرية حالة الطوارئ، ودفعت شركة الصرف الصحي والأحياء بسيارات شفط المياه، في محاولة لمنع أي تراكمات لمياه الأمطار في الطرق الرئيسية.كما أغرقت مياه الأمطار عددا من الشوارع الرئيسية والجانبية والمناطق المنخفضة، مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة بشكل غزير.وقال اللواء محمود نافع، إن غرفة الطوارئ على أتم الاستعداد، والجميع متواجدون في الشوارع، من أجل التأكد من الاستعداد التام للأمطار، ووفقا لتوقعات الأرصاد الجوية.وتم الدفع بتمركزات لسيارات الشفط، مشيرا إلى تطبيق المحاكاة، وهي تعد الأكبر لمواجهة أولى النوات التي تهب على مناطق المدينة.وأوضح أن الشركة وعمالها في حالة تأهب تام منذ أيام لمنع أي تراكم للمياه، والتأكد من المحطات وتنظيف الشنانيش، لافتا إلى أنّ الشركة تتابع لحظة بلحظة خرائط وتوقعات الأمطار القادمة على المدينة الساحلية للمتابعة الفورية.من جانبه قال رضا الغندور، المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، إن عملية الشحن والتفريغ لم تتأثر بسقوط الأمطار، مشيرا إلى أن المسئولين بالميناء قاموا بعمل الإجراءات الاحترازية لمواجهة النوة، وذلك لسلامة العاملين.