انتهاك تركي جديد بقصف صاروخي لمناطق الأكراد بريف حلب

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس، وقوع قصف صاروخي تركي جديد على مناطق نفوذ القوات الكردية بريف حلب الشمالي.وقال المرصد، إن أكثر من 20 قذيفة صاروخية تركية استهدفت أماكن في منطقتي أم حوش وأم حربل شمال حلب، مشددا على أنه لم ترد أنباء عن خسائر بشرية من جراء القصف التركي، وفقا لموقع "العربية".وكان ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القوات التركية المتمركزة في أكبر نقطة عسكرية لها بريف حماة الشمالي بدأت في تفكيك معداتها وتجهيز أمتعتها تمهيدا للانسحاب.والقوات التركية موجودة منذ نحو عامين و4 أشهر في نقطة مورك، الواقعة في منطقة خاضعة لسيطرة قوات النظام.