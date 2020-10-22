تقسيم شرائح صرف المعاشات لشهر نوفمبر 2020

موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2020

توصيل المعاشات للمنازل لمن هم في سن 80

ينشر «الدستور» تفاصيل معاشات شهر نوفمبر المقبل، ومن المقرر أن تنتهي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، من إعداد الجداول الخاصة بصرف معاشات شهر نوفمبر 2020، على أن يتم الإعلان عن الجداول رسميًا خلال أيام، وذلك طبقًا للاجراءات الاحترازية التي أعلن عنها مجلس الوزراء بالحفاظ على التباعد الاجتماعي بين المواطنين، وذلك للحد من زيادة أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد، على أن يتم الصرف المعاشات من خلال ماكينة الصرف الآلي.ومن المقرر أن يتم صرف معاشات شهر نوفمبر 2020 وفقًا للشرائح التي أعدتها هيئة التأمينات على النحو التالي:- الشريحة الأولى التي أقل من 1000 جنية البالغ عددها 2.4 مليون مواطن.- أصحاب معاشات الشريحة الثانية الأقل من 2000 جنية البالغ عددهم حوالى 2.4 مليون مواطن.- أصحاب معاشات الشريحة الثالثة البالغ عددها 1.7 مليون مواطن.ويتم إتاحة صرف مرتبات أصحاب المعاشات الذين يحملون بطاقات الصراف الآلي، من خلال ماكينات الصراف الآلي في أي مكان بالمحافظات على مستوى أنحاء الجمهورية، ويقومون بصرف معاشاتهم المستحقة، وذلك منذ بداية أول يوم من شهر نوفمبر الجاري.وفي سياق متصل، أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّه تم البدء فى توصيل المعاشات للمنازل لمن أراد الحصول على هذه الميزة من أصحاب المعاشات فى سن 80 عامًا، وذلك بالتنسيق مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، موضحة أنّه تم الاتفاق مع إحدى شركات التوصيل لتحديد الراغبين فى توصيل معاشاتهم إلى منازلهم، مشيرة إلى أن الخطة تستهدف أيضًا من هم فى 75 و70 سنة خلال الفترة القادمة، فى إطار الاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية.