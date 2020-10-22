لندن تزيد مساعدتها للاجئي الروهينجا قبل مؤتمر دولي لدعمهم

تعهدت المملكة المتحدة، الخميس، بتقديم 47،5 مليون جنيه إسترليني (53 مليون يورو) للاجئي الروهينجا في بنجلاديش، ودعت المجتمع الدولي إلى أن يحذو حذوها خلال مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة.وتحتاج الأمم المتحدة إلى مليار دولار لتلبية الاحتياجات المتعددة لنحو 800 ألف من أفراد الروهينجا فروا من الانتهاكات التي تعرضوا لها في بورما، ولجأوا إلى مخيمات شاسعة في بنجلاديش.ومع نقص التمويل اللازم، سيعقد مؤتمر بالفيديو، الخميس، بين الساعة (12،00 ت ج، و14،30) لحشد الأموال، وتشارك في تنظيمه مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.وقال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، في بيان: "أطلب من العالم ألا يبتعد عن معاناة الروهينجا، وأن يتخذ الإجراءات اللازمة للسماح لهم بالعودة بأمان إلى ديارهم".وسيخصص المبلغ للاجئين ولبنجلاديش لمساعدة هذا البلد الذي يستضيف معظم الروهينجا، "في استجابته لفيروس كورونا والكوارث الطبيعية" وفقا للخارجية البريطانية.وتقدر المفوضية أن 860 ألفا من الروهينجا يعيشون في بنجلاديش في مخيمات قريبة من الحدود مع بورما.ولجأ حوالى 150 ألفا آخرين إلى دول أخرى في المنطقة، وما زال حوالى 600 ألف منهم يعيشون في بورما.