2306 إصابات جديدة بكورونا في أرمينيا

أعلن المركز الأرميني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تسجيل ألفين و306 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 70 ألفًا و836 إصابة.وأوضح المركز، حسبما نقلت وكالة أنباء (أرمنبرس) الأرمينية، اليوم الخميس، أن 568 شخصًا تماثلوا للشفاء ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 49 ألفًا و787 متعافيًا، في حين توفي 10 أشخاص لتبلغ حصيلة الوفيات إثر الإصابة بالفيروس ألف و131 حالة وفاة.وأشار المركز إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا الذين توفوا إثر إصابتهم بأمراض أخرى بلغ 327 حالة وفاة، بينما بلغ اجمالي عدد الحالات النشطة بالفيروس 19 ألفا و591 حالة.