رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 22 أكتوبر 2020 الموافق 05 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«القباج»: نصف مليار جنيه منحًا تمويلية للجمعيات الأهلية خلال شهرين

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 10:01 ص
نيفين القباج
نيفين القباج
ا ش ا
طباعة
قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن إجمالي قيمة المنح التي تلقتها الجمعيات والمؤسسات الأهلية خلال شهري أغسطس وسبتمبر من العام الجاري بلغت 663 مليونا و436 ألفا و460 جنيها.

وأوضحت القباج في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس - أن هذا المبلغ موزع على 254 منحة من 107 جهات مانحة استفادت منها 81 جمعية، مشيرة إلى أن الوزارة ترى أن المجتمع الأهلي شريك أساسي في تنفيذ وتحقيق التنمية المستدامة وتلبية متطلبات المجتمعات المحلية.

وبشأن مجالات تنفيذ هذه المنح، أشارت الوزيرة إلى أنها تنوعت ما بين تنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر تستهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للأولى بالرعاية، وخلق فرص عمل للشباب إلى جانب الفرص التدريبية التي تساعدهم على تنمية قدراتهم بشكل ينعكس على تلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة.

وأضافت أن المنح أيضًا تستهدف تنفيذ مشروعات تنمية ريفية وزراعية ومحطات فرز وتعبئة للحاصلات الزراعية والنباتية ووحدات التبريد والتخزين وتنفيذ برامج للتدريب الحرفي بجميع أنواعه، كما تعدد أغراض المنح لتشمل تنفيذ برامج تستهدف تمكين المرأة اقتصاديا وتحسين صحتها إلى جانب برامج الطفولة المبكرة ورعاية الأطفال المعرضين للخطر، وتمكين ذوى الإعاقة ومكافحة الهجرة غير الشرعية خاصة في المحافظات التي سجلت نسبا مرتفعة في هذا الصدد، إلى جانب تنفيذ برامج تستهدف تطوير التعليم وبناء المدارس ومحو الأمية وكفالة ورعاية الأيتام.

وبشأن لائحة قانون الجمعيات الأهلية رقم 149 لسنة 2020، قالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه من المقرر صدور اللائحة قريبا، ومن المتوقع أن تحدث طفرة في العمل الأهلي، وتيسر ممارسته لأنشطته، حيث تحدد اللائحة المستندات المطلوبة لإنشاء الجمعيات والتي ستكون بالإخطار وفقا للقانون بالإخطار، وكذا مستندات الحصول على تمويل من جهات أجنبية وإجراءات توفيق الأوضاع للجمعيات والكيانات التى تمارس العمل الأهلى داخل البلاد، وكذلك رسوم القيد وتنظيم وحدة العمل الأهلى وفروعها بالمحافظات وحقوق والتزامات المتطوعين ووسائل وضوابط جمع المال وتنظيم المبادرات المتعلقة بالعمل الأهلي.

وأوضحت الوزيرة أن عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية على مستوى الجمهورية يقدر بأكثر من 50 ألف جمعية ومؤسسة أهلية، وتقوم وزارة التضامن الاجتماعي بالإشراف على عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية التابعة لها ومراجعتها فنيًا وماليًا وإداريًا ومراجعة التقارير الفنية للأنشطة والمشروعات التى تقوم الجمعيات والمنظمات بتنفيذها، أيضًا مراجعة التقارير المالية لها، كما تقوم الوزارة بإصدار التراخيص اللازمة بجمع التبرعات طبقًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019.

موضوعات متعلقة

تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 21-10-2020

موعد المولد النبوي 2020.. تاريخه بالميلادي

بلاغ يطالب بالتحقيق مع أسامة هيكل وإحالته للمحاكمة

القصة الكاملة لإجبار الطالبة «ريم» على ارتداء الحجاب بمدرسة بلبيس.. والتعليم ترد

الصور

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد الإنشاءات الجديدة

image description

افتتاح مجمعي مواقف السرفيس بالمريوطية وميدان الجيزة

image description

محافظ دمياط تزور شط جريبة بعد طلب الأهالي للمرة الثانية

image description

طبيب مصري يفوز بجائزة أفضل بحث بمؤتمر للجمعية الأمريكية لطب التكاثر

image description

في ذكرى أكتوبر.. تكريم أوائل الشهادات العامة والأزهرية بأسيوط

الأكثر قراءة

«شوقي» عن إجبار طالبة على ارتداء الحجاب: حالة فردية.. ونحقق في الواقعة

منع فاطمة سيد أحمد من الحضور.. تفاصيل فشل اجتماع أسامة هيكل مع الإعلاميين

حقيقة إصابة «لي لي» بكورونا داخل مدرسة بالجيزة

بلاغ يطالب بالتحقيق مع أسامة هيكل وإحالته للمحاكمة

إنفوجراف

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

نجم الساعة

المفكر المغربى أحمد عصيد: التيار الإخوانى المدعوم من قطر وتركيا أثبت فشله.. وأردوغان مصاب بموجة جنون

منوعات

البرلمان الأوروبي يعلن الفائز بجائزة ساخاروف لحرية الفكر اليوم

فيتنام تحشد أكثر من 650 ألف جندي استعدادا للعاصفة الجديدة

انهيار أرضي يودي بحياة 11 شخصا في منجم بإندونيسيا

معيار علمي جديد يحدد المخالطين لمصابي كورونا

أيام زمان

«الساداتي».. حكاية الاسم الأصلي للرئيس محمد أنور السادات

«نادوه بأسماء الخضار».. تنمر الأطفال على لقب فريد الأطرش في الطفولة

«كل ما أقوله رايحه حتة يقول لا».. أمينة رزق تكشف عقدتها من الزواج

«كنت الوسيط بينه وبين مصر»..اعترافات إيهاب نافع عن علاقته بـ «الهجان»

مقالات الرأي
مدحت بشاى
الفن هو «أنا» والعلم هو «نحن»
جلال حمام
السابح وحده فى بحر الظلمات
صفوت البياضي
حروب الجيل الرابع تهدد العالم
أحمد بهاء الدين شعبان
كلينتون والإخوان.. كشف المستور «٢»
المزيد

الثقافة

من هى «الأميرة ميرة» صاحبة رابع أكبر ديانة على مستوى العالم؟

تترات الدراما العربية ومنوعات غنائية بأوبرا الإسكندرية.. الليلة

الليلة.. افتتاح الدورة 13 لمهرجان سماع الدولى بالقلعة

«الرافدين» تطرح النسخة العربية لرواية «الجاسوس» لمكسيم جوركى