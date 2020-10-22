«حدائق أكتوبر» يرفع درجة الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء

أعلن المهندس أشرف فتحى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، رفع درجة الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء بالمدينة، وما يصاحبه من سقوط أمطار تصل إلى حد السيول، نظرًا للتغيرات المناخية.وأضاف فتحى، في بيان للوزارة اليوم، أنه تم استعراض المعدات والمهمات المتواجدة بالمدينة بمختلف أنواعها ووظائفها والوقوف على مدى الجاهزية لفرق الصيانة، وعددها ١٢ فرقة صيانة منتشرة بمختلف المدينة، مع التأكيد على رفع كفاءة جميع المعدات والأفراد وتجهيز الخطة وتحديد الأماكن الحيوية لتمركز الفرق والمعدات، بجانب صيانة وتطهير جميع بالوعات المطر بالمدينة.وأكد رئيس جهاز "حدائق أكتوبر"، أنه تم التنبيه على مسئولى الإدارات المعنية بالجهاز بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة وشركات النظافة لمواجهة أى نوات أو طوارئ خلال موسم الشتاء بالمدينة.