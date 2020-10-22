مقتل وإصابة 26 في غارة جوية بأفغانستان

لقي 12 شخصا على الأقل حتفهم، فيما أصيب 14 آخرون إثر غارة جوية تم شنها في مقاطعة "بهراك" بإقليم "تخار" الواقع شمال شرقي أفغانستان.ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية، اليوم الخميس، عن مصدر- لم يتم الكشف عن هويته- قوله إن الغارة الجوية استهدفت إحدى المدارس بالمنطقة، مشيرة إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت هذه الغارة الجوية تم شنها من قبل القوات الأفغانية أو الأجنبية.ولم تشر القناة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.