البرلمان الأوروبي يعلن الفائز بجائزة ساخاروف لحرية الفكر اليوم

من المقرر أن يعلن البرلمان الأوروبي اليوم الخميس عن الفائز بجائزة ساخاروف لحرية الفكر.ومن بين المتسابقين المرشحين للحصول على الجائزة المعارضة الديمقراطية في بيلاروس ونشطاء المجتمع المدني، ومن بينهم زعيمة المعارضة في المنفى سفيتلانا تيخانوفسكايا، التي زارت البرلمان الأوروبي في سبتمبر الماضي.وأصبحت تيخانوفسكايا مرشحة بارزة للمعارضة بعدما تم حبس زوجها، الذي كان ينوى الترشح في الانتخابات، قبل إجراء الانتخابات الرئاسية في التاسع من أغسطس الماضي.ولا يعترف الاتحاد الأوروبي بالرئيس الحالي لبيلاروس الكسندر لوكوشينكو، ويقول إن الانتخابات" لم تكن حرة ولا نزيهة".ومن بين المتنافسين للحصول على الجائزة نجيب ميخائيل، رئيس الأساقفة في مدينة الموصل العراقية، التي كانت سابقا معقلا لتنظيم " داعش".ويذكر أنه قبل أيام من وصول المتطرفين لبلدة بغديدا (بخديدا)، حيث كان يقيم ميخائيل، قام بإنقاذ الآلاف من الوثائق التاريخية، بعضها يعود لأكثر من ألف سنة.وتضم قائمة المتنافسين نشطاء حركة جوابينول البيئية في هندوراس والناشطة بيرتا كاسيريس.وكانت كاسيريس من النشطاء في مجال البيئة في هندوراس، وقد حصلت على كثير من الجوائز، وقد قُتلت عام 2016 بعد معركة طويلة لوقف بناء سد لتوليد الطاقة الكهرومائية على نهر جوالكاركو.وخلصت محكمة إلى أن مديرين تنفيذيين بشركة ديسا القائمة على تنفيذ المشروع هم الذين أمروا بقتلها.ومن المقرر إعلان النتائج بحلول منتصف اليوم (1000 بتوقيت جرينتش).