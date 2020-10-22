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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

وزير ري جنوب السودان: العاصمة الإدارية نموذج لمستقبل المدن الحديثة

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 09:29 ص
وزير الري بجنوب السودان،
وزير الري بجنوب السودان،
وائل القمحاوى
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نظمت وزارة الموارد المائية والري، زيارة ميدانية لوزير الموارد المائية والري بجمهورية جنوب السودان "مناوا بيتر قادكوث" إلى العاصمة الإدارية الجديدة، التقى خلالها اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية، وتعرف على مراحل العمل بمشروعات العاصمة وقرب انتهاء المرحلة الأولى والبدأ في التخطيط لتنفيذ المرحلة الثانية، كما أن ما يقارب من مليون عامل يعملون بشكل مباشر وغير مباشر بها من خلال 60 شركة مصرية تعمل بالمشروع.

وتجدر الإشارة إلى أن الزيارة بدأت بعرض توضيحي عن الأعمال التي تمت في العاصمة الإدارية الجديدة، وحجم الاستثمارات التي قامت بها الدولة المصرية، والتي تناولت ضخامة العمل وحجم الإنجازات في فترة زمنية قصيرة للغاية، وعرضا للرؤية المستقبلية للمشروع، واستيعابها الوزارات الحكومية لتخفيف الضغط عن العاصمة القديمة.

وأوضح عابدين أن تمويل المشروع كان ذاتيًا، موضحا أن شركة العاصمة الإدارية طبقًا للقانون، هي المالك والمطور والمخطط لمشروع العاصمة الإدارية.

وقال وزير الري بجنوب السودان، عقب العرض التقديمي، إن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة نموذج لمستقبل المدن الحديثة المتكاملة، ويتمنى نقل هذه الصور إلى دولة جنوب السودان والتي تحتاج لمثل هذه المشروعات في البنية التحتية، مبديا الرغبة في التعاون مع الجانب المصري في مجال تطوير المشروعات الإنشائية والاستفادة من الشركات المصرية في تنمية وتطوير دولة جنوب السودان.

جدير بالذكر أن وزير الموارد المائية والري بجنوب السودان والوفد المرافق، بتفقد عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها في العاصمة الإدارية في الحي الحكومي المقام على مساحة 560 فدانا ويضم 34 مبنى وزاريا ومبنى رئاسة الوزراء ومبنى مجلس النواب إلى جانب المباني الخدمية، ويتم حاليًا بناء مقر مجلس الشيوخ.

كما تم زيارة مبنى كاتدرائية ميلاد المسيح الأكبر حجما وسعة بمنطقة الشرق الأوسط، حيث تقع على مساحة 63 الف مترا مربعا ولها سعة لأكثر من 8 الأف شخصا، بالإضافة إلى تفقد "البرج الأيقوني"، أعلى برج في إفريقيا، وأحد الأيقونات المميزة لمشروع العاصمة الجديدة، والذي يرتفع لنحو 385 مترًا، حيث استمع من الدور العشرين للمبنى إلى شرح كامل عن مكونات البرج وعدد الأدوار التي سيبلغها البرج بنحو 78 دورًا، وعبر الوزير الجنوبي عن انبهاره بالإنجازات الموجودة على أرض الواقع بالعاصمة الإدارية الجديدة متمنيًا نقل هذه الخبرات التي والتعاون مع الحوكمة المصرية والشركات المصرية لأحداث التنمية والتطوير لمستقبل دولة جنوب السودان.

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