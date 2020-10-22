رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 22 أكتوبر 2020 الموافق 05 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فوربس: ترامب نقل 8.1 مليون دولار من أموال المانحين لأعماله

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 09:26 ص
ترامب
ترامب
وكالات
طباعة
لم يتبرع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدولار واحد لجهود إعادة انتخابه، لكن أعماله تمكنت من الحصول على الملايين من الآخرين، بحسب ما ذكرته مجلة "فوربس".

عندما أعلن ترامب ترشحه للرئاسة في عام 2015، وعد بأنه سيدفع تكاليف حملته الانتخابية، قائلا: "لست بحاجة إلى أموال أحد، أنا أستخدم أموالي الخاصة، أنا لا أستخدم جماعات الضغط، أنا لا أستخدم المتبرعين، لا يهمني، أنا غني حقا".

وبعد خمس سنوات، تغيرت الأمور، لا يزال ترامب ثريا، لكنه لم يعد يروج لمبلغ الأموال التي يضعها في حملته، والسبب بسيط: بعد إنفاق 66 مليون دولار على ترشيحه لعام 2016، تبرع الرئيس بمبلغ 0 دولار بالضبط لعرضه لعام 2020، وفقا لأحدث إيداعات لجنة الانتخابات الفيدرالية، بدلا من ذلك، تمكن ترامب من انتزاع ملايين الدولارات من جهود إعادة انتخابه، من خلال جعل شركاته الخاصة تفرض رسوما على الحملة مقابل أشياء مثل الإيجار والطعام وحتى تكنولوجيا المعلومات، وبهذه الطريقة، حول الرئيس 2.4 مليون دولار من مؤيديه السياسيين إلى شركته الخاصة.

ووفقا للتحليل، دفعت اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري 2.6 مليون دولار أخرى لشركات ترامب الخاصة منذ اليوم الذي تولى فيه منصبه. ثم هناك لجنتان مشتركتان لجمع التبرعات، تقومان بجمع الأموال نيابة عن كل من الحملة والمجلس الوطني الاتحادي. قامت هاتان المجموعتان، Trump Victory وTrump Make America Great Again Committee، بتوجيه 3.1 مليون دولار إضافية في شركات الرئيس. ونقلت حملة ترامب والمجلس الوطني للحزب ولجان جمع التبرعات المشتركة 8.1 مليون دولار من أموال المانحين إلى شركات ترامب.

في عام 2018، بعد انخفاض الأرباح في ترامب ناشيونال دورال، وهو منتجع جولف يضم 643 غرفة، رفعت اللجنة الوطنية للحزب الجمهوي إنفاقها من 3000 دولار إلى 603 آلاف دولار. كما تلقى فندق ترامب الدولي في واشنطن العاصمة، والذي لا يبدو أنه يكسب ما يكفي من المال لتغطية نفقات الفوائد، 1.1 مليون دولار على الأقل من الحملة. ومنذ منتصف شهر مارس، حيث كانت الفنادق في جميع أنحاء البلاد تتعامل مع فيروس كورونا، أنفقت هذه المجموعات السياسية نفسها أكثر من 1.6 مليون دولار في فنادق الرئيس.

موضوعات متعلقة

حقيقة إصابة «لي لي» بكورونا داخل مدرسة بالجيزة

«الكابتن» يكشف آخر تطورات أزمة مباراة الزمالك والرجاء

تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 21-10-2020

«شوقي» عن إجبار طالبة على ارتداء الحجاب: حالة فردية.. ونحقق في الواقعة

الصور

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد الإنشاءات الجديدة

image description

افتتاح مجمعي مواقف السرفيس بالمريوطية وميدان الجيزة

image description

محافظ دمياط تزور شط جريبة بعد طلب الأهالي للمرة الثانية

image description

طبيب مصري يفوز بجائزة أفضل بحث بمؤتمر للجمعية الأمريكية لطب التكاثر

image description

في ذكرى أكتوبر.. تكريم أوائل الشهادات العامة والأزهرية بأسيوط

الأكثر قراءة

«شوقي» عن إجبار طالبة على ارتداء الحجاب: حالة فردية.. ونحقق في الواقعة

منع فاطمة سيد أحمد من الحضور.. تفاصيل فشل اجتماع أسامة هيكل مع الإعلاميين

حقيقة إصابة «لي لي» بكورونا داخل مدرسة بالجيزة

بلاغ يطالب بالتحقيق مع أسامة هيكل وإحالته للمحاكمة

إنفوجراف

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

نجم الساعة

المفكر المغربى أحمد عصيد: التيار الإخوانى المدعوم من قطر وتركيا أثبت فشله.. وأردوغان مصاب بموجة جنون

منوعات

البرلمان الأوروبي يعلن الفائز بجائزة ساخاروف لحرية الفكر اليوم

فيتنام تحشد أكثر من 650 ألف جندي استعدادا للعاصفة الجديدة

انهيار أرضي يودي بحياة 11 شخصا في منجم بإندونيسيا

معيار علمي جديد يحدد المخالطين لمصابي كورونا

أيام زمان

«الساداتي».. حكاية الاسم الأصلي للرئيس محمد أنور السادات

«نادوه بأسماء الخضار».. تنمر الأطفال على لقب فريد الأطرش في الطفولة

«كل ما أقوله رايحه حتة يقول لا».. أمينة رزق تكشف عقدتها من الزواج

«كنت الوسيط بينه وبين مصر»..اعترافات إيهاب نافع عن علاقته بـ «الهجان»

مقالات الرأي
مدحت بشاى
الفن هو «أنا» والعلم هو «نحن»
جلال حمام
السابح وحده فى بحر الظلمات
صفوت البياضي
حروب الجيل الرابع تهدد العالم
أحمد بهاء الدين شعبان
كلينتون والإخوان.. كشف المستور «٢»
المزيد

الثقافة

من هى «الأميرة ميرة» صاحبة رابع أكبر ديانة على مستوى العالم؟

تترات الدراما العربية ومنوعات غنائية بأوبرا الإسكندرية.. الليلة

الليلة.. افتتاح الدورة 13 لمهرجان سماع الدولى بالقلعة

«الرافدين» تطرح النسخة العربية لرواية «الجاسوس» لمكسيم جوركى