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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحيفة سعودية: المملكة تثبت استحقاقها لدورها بقيادتها لمجموعة العشرين

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 09:25 ص
جريدة الدستور
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أكدت صحيفة "البلاد" السعودية، أن المملكة تواصل تحقيق استحقاقات دورها العالمي بمبادرات رائدة، تعكس تطور مسيرتها التنموية وقيادتها الناجحة لجهود مجموعة العشرين الكبار، في الظرف الأهم الذي يمر به العالم وبناء مستقبل أفضل وأكثر ازدهارًا.

وكتبت الصحيفة - في افتتاحيتها، اليوم الخميس، التي جاءت بعنوان (طموح لخير البشرية) - المستقبل يصنعه الأقوياء أصحاب الرؤى المتقدمة والإرادة الوثابة في رسم ملامح الغد، وما يجب أن يكون عليه تقدم البشرية، وفي هذه المعادلة تؤكد المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، جدارتها على أكثر من صعيد في إدارة مفاتيح التطور، ومن أهم أدواته الذكاء الاصطناعي وآفاق مستقبله الواعد، والذي من أجله تحتضن الرياض أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الأولى، التي تختتم أعمالها في الرياض اليوم.

وأشارت إلى تأكيد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على أهمية تحقيق التنمية بالأجيال الحاضرة والقادمة، ودعوته كافة الحالمين للانضمام للسعودية لبناء اقتصادات المعرفة، وتسريع توظيف إمكانات الذكاء الاصطناعي لخير الإنسانية جمعاء للارتقاء بمجتمعات واقتصادات العالم.

وبينت أن المملكة دائما ما تقرن أقوالها بالأفعال، وتترجم طموحاتها ورؤيتها بالإنجازات فقد واكب القمة المنعقدة، إطلاق الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي بطموح واضح، أكد عليه ولي العهد بأن تغدو نموذجًا في العالم، وتعزيز روح التعاون والتنافس والاستخدام الموثوق والمسؤول للذكاء الاصطناعي وتطبيقاته خدمةً للبشرية.

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