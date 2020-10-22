حملة تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق بالبحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، حملة تموينية مكبرة للرقابة على المخابز البلدية المدعمة وكذلك المصانع والأسواق وكافة الأنشطة التموينية بالمحافظة.أسفرت الحملة التي شارك فيها العقيد وجدي الصيرفي عن ضبط 15 مخبز تنتج الخبز المدعم ناقص الوزن منهم مخبز 22 جم بالرغيف، ما يستوجب غلقه لمدة شهر، 6 مخابز متصرفة في كميات من الدقيق البلدي المدعم بإجمالي 83 شيكارة زنة 50 كيلوجرام، مصنع لإنتاج العجوة يستخدم عجوة منتهية الصلاحية ومتغيرة الصفات الطبيعية وكبسها ووضع تاريخ جديد عليها وتعبئتها بأسماء تجارية غير مرخص له باستخدامها، وجرى التحفظ به على 30 قفص عجوة بإجمالي 2.5 طن.كما تمكنت الحملة من ضبط مصنع لإنتاج "سويت إزالة الشعر" يقوم بتدوين عنوان واسم مصنع بمدينة السادات على إنتاجه ووضع أسماء تجارية شهيرة، وجرى التحفظ به على 92 كرتونة بإجمالي 19872 قطعة وآلاف الاستيكارات المقلدة، وضبط 12 كرتونة طحينة بمصنع طحينية يستخدم علامات وبيانات غير مرخص له بها.كما تم ضبط 170 ماتور رفع مياه مستوردة مجهولة المصدر وبدون مستندات ومخزنة بأحد المخازن غير المرخصة وغير المعلن عنها هروبا من الرقابة، وضبط 1000 لتر سولار و1000 لتر بنزين 80 بعهدة باطنية غير مرخصة.