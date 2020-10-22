فيتنام تحشد أكثر من 650 ألف جندي استعدادا للعاصفة الجديدة

أعلنت السلطات الفيتنامية اليوم الخميس، أنها بصدد تعبئة أكثر من 650 ألف جندي ومتطوع، للاستعداد لمواجهة عاصفة جديدة قادمة.وأسفرت الفيضانات والانهيارات الأرضية الناتجة عن العديد من العواصف والأمطار الغزيرة في فيتنام، عن مقتل 114 شخصا خلال الأسابيع الأخيرة، بينما لا يزال هناك 21 شخصا آخرين في عداد المفقودين.وحذر المركز الوطني الفيتنامي لتنبؤات الأرصاد الجوية المائية، من أنه من المتوقع حدوث المزيد من الفيضانات والانهيارات الأرضية في الأيام المقبلة، مع عبور العاصفة "سوديل" من بحر الصين الجنوبي واتجاهها ناحية فيتنام.ومن المتوقع أن تجلب العاصفة المزيد من الأمطار الغزيرة إلى مقاطعات وسط البلاد التي تعاني بالفعل من الاثار المترتبة على الفيضانات المدمرة.وتهطل الأمطار الغزيرة على الأجزاء الوسطى من البلاد منذ الخامس من أكتوبر الماضي، حيث تعرض ساحل وسط البلاد لثلاث عواصف.وقالت اللجنة المركزية للوقاية من الكوارث الطبيعية والسيطرة عليها في فيتنام في تقرير لها، إنه قد تم الإبلاغ عن حالات وفاة في 12 من الأقاليم التي تمتد على طول ساحل وسط فيتنام وحتى المرتفعات الوسطى.