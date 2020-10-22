13.2 ألف إصابة و50 وفاة بكورونا في بلجيكا

سجلت بلجيكا 13 ألفا و227 إصابة جديدة و50 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.وأشار معهد الصحة العام في بلجيكا (سيانسانو)، وفقا لقناة آر تي بي إف الإخبارية البلجيكية، اليوم الخميس، إلى أنه يوجد حاليا 3 آلاف و274 حالة إصابة بكوفيد- 19 بمستشفيات بلجيكا، حيث تم نقل 525 حالة إلى العناية المركزة.يذكر أنه منذ ظهور الجائحة في بلجيكا، توفي 10 آلاف و539 شخصا بسبب فيروس كورونا.يشار إلى أن فيروس كورونا انتشر مؤخرا في مناطق بروكسل العاصمة وفي "لييج" و"شارلوا"، إضافة إلى "أنتورب" التي كانت بؤرة للفيروس منذ ظهوره في بلجيكا.