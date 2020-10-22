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الخميس 22 أكتوبر 2020 الموافق 05 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسهم اليابان تغلق على تراجع اليوم

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 09:17 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أغلقت الأسهم اليابانية على تراجع اليوم الخميس، إذ هدد صعود الين أرباح المصدرين ووسط مخاوف من عدم التوصل لاتفاق بشأن حزمة تحفيز أمريكية هامة قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من نوفمبر.

وأغلق المؤشر نيكي القياسي على انخفاض 0.7 % إلى 23474.2 نقطة، في حين هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.09 % إلى 1619.79 نقطة.

وقفز الين إلى قمة شهر مقابل الدولار أمس الأربعاء بعد أن صار المستثمرون أكثر قلقا إزاء تعثر المفاوضات بشأن جولة جديدة من التحفيز المالي الأمريكي.

كما يقلص بعض المتعاملين انكشافهم على الأصول الأعلى مخاطرة قبيل الانتخابات الأمريكية، مما قد يحد من مكاسب الأسهم اليابانية.

وتأثرت المعنويات أيضا بزيادة حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في أوروبا والولايات المتحدة.

ولم يصعد من الأسهم على المؤشر نيكي سوى 40 مقابل نزول 180 سهما.

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