انهيار أرضي يودي بحياة 11 شخصا في منجم بإندونيسيا

أعلنت الشرطة الإندونيسية اليوم الخميس، أن 11 شخصا لقوا حتفهم في انهيار أرضي بموقع تنقيب عن الفحم غير مرخص في إقليم جنوب سوطرة.وقال رئيس الشرطة المحلية دوني ايكا سيابوترا إن عمال المنجم كانوا يعملون على عمق 20 مترا أمس الأربعاء، عندما دفنهم الانهيار الأرضي في منطقة موارا انيم.وأضاف" طلب ثلاثة أشخاص رأوا الحادث المساعدة، وبعد ساعات قليلة تم انتشال جميع الجثث".وأشار إلى أنه يعتقد أن سبب الانهيار الأرضي التربة غير المستقرة بعد هطول الأمطار الغزيرة.وكان خمسة من عمال المناجم قد لقوا حتفهم في حادث منفصل أمس الأول الثلاثاء في موقع تنقيب غير قانوني بإقليم كاليمانتان.ويشار إلى أن الحوادث المميتة شائعة الحدوث في مواقع المناجم غير القانونية في إندونيسيا.