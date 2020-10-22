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مصر

3 وزراء يبحثون استخدام النجيل الصناعى فى «اللاند سكيب» بالمدن الجديدة

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 09:30 ص
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
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عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعًا لاستعراض إمكانية استخدام النجيل الصناعى، الذى يتم إنتاجه بالتعاون بين وزارتي الشباب والدولة للإنتاج الحربي، فى أعمال "اللاند سكيب" بالمدن الجديدة، وذلك بحضور قيادات الوزارات، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أننا ندرس إمكانية استخدام النجيل الصناعي في أعمال "اللاند سكيب" بالمدن الجديدة، نظرًا لانخفاض تكلفته على المدى الطويل عن النجيل الطبيعي، ومن أجل تعظيم الاستفادة من المنتجات المصرية التى تنفذها جهات الدولة المختلفة.

وأشار الدكتور أشرف صبحي، إلى أننا نهدف بالتعاون مع وزارة الدولة للإنتاج الحربي، إلى إنتاج نجيل صناعى بأعلى جودة وبأقل تكلفة، لاستخدامه فى المشروعات المختلفة التى تنفذها الدولة، من أجل توفير مظهر حضارى جمالى، وتقليل التكلفة.

وأضاف المهندس محمد أحمد مرسي، أن مشروع إنتاج النجيل الصناعي بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، من أنجح المشروعات، التى تنفذها الوزارة، ويتم إنتاج النجيل الصناعي بتكنولوجيا ألمانية، وبأعلى جودة وأقل تكلفة، وبسعر ينافس المنتجات المستوردة.

وناقش الدكتور عاصم الجزار، مع مسئولي المصنع المُنتج للنجيل الصناعي، أنواع النجيل المُنتجة، وإمكانية استخدامها فى أعمال اللاند سكيب بالمدن الجديدة، واستعرض عددًا من العينات المختلفة، حيث قدم مسئولو المصنع شرحًا مفصلًا عن منتجاتهم المتنوعة.

وأشار وزير الإسكان إلى أنه تم الاتفاق على التنسيق بين المختصين من وزارات الإسكان والشباب والدولة للإنتاج الحربي، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنظيم زيارات ميدانية للمناطق المُقترح استخدام النجيل الصناعي في أعمال "اللاند سكيب" بها في المدن الجديدة.

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