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الخميس 22 أكتوبر 2020 الموافق 05 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

7053 إصابة جديدة بكورونا في أوكرانيا

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 10:19 ص
جريدة الدستور
وكالات
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قال مجلس الأمن القومي في أوكرانيا، اليوم الخميس، إن البلاد سجلت زيادة يومية قياسية في حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث رصدت 7053 حالة، مقارنة مع 6719، أمس الأربعاء.

وبذلك قفز إجمالي عدد الإصابات إلى 322879 حالة.

وذكر المجلس أن 116 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا سُجلت في الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وبلغت حصيلة الوفيات، أمس الأربعاء، 141 وتمثل زيادة قياسية.

وتسجل أوكرانيا ما يربو على خمسة آلاف حالة إصابة جديدة بكورونا منذ مطلع أكتوبر تقريبا، ودفعت الزيادة في حالات الإصابة الحكومة لتمديد إجراءات العزل العام حتى نهاية 2020.

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