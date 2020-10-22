إسبانيا: إصابات كورونا تتجاوز المليون

تجاوز إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا المليون حالة، حيث وصل إلى 1.01 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الخميس بتوقيت العاصمة مدريد، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات في إسبانيا جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 34 ألفا و366 وفاة.وتعافى من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس 150 ألفًا و376 من المصابين حتى صباح الخميس.وجرى الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في إسبانيا قبل حوالي 37 أسبوعًا.