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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1472 إصابة بكورونا في بلغاريا

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 10:17 ص
جريدة الدستور
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أعلنت السلطات الصحية في بلغاريا، عن تسجيل 1472 حالة إصابة جديدة، و29 وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت السلطات، في بيان نقلته وكالة أنباء (صوفيا) البلغارية على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، أن عدد الحالات النشطة بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 14 ألفا و689 حالة، بينما لا يزال هناك 1732 مريضا بالفيروس داخل المستشفيات المختلفة لتلقي العلاج، منهم 107 حالات في وحدات العناية المركزة.

وأشارت إلى أن العاصمة (صوفيا) كان لها النصيب الأكبر في عدد الحالات المُسجلة حديثا بحوالي 483 حالة، بينما في المقابل تماثل 184 مريضًا بكورونا للشفاء التام خلال آخر 24 ساعة.

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