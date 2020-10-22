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الخميس 22 أكتوبر 2020 الموافق 05 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استمرت 20 دقيقة.. الشمس تتعامد على وجه رمسيس الثانى بأبوسمبل (صور)

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 07:42 ص
معبد أبوسمبل
معبد أبوسمبل
أسوان_إسراء توفيق
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تعامدت الشمس، صباح اليوم الخميس، على وجه الملك رمسيس الثانى بمعبدى أبوسمبل بأسوان، حيث تمت الظاهرة في الساعة 5:55 دقيقة، واستمرت لمدة 20 دقيقة، وكان يمثل هذا التوقيت احتفالًا بموسم الحصاد عند المصريين القدماء.

وجاء ذلك بحضور عدد من الزائرين لمشاهدة الظاهرة التي تعتبر فريدة من نوعها، بالإضافة إلى على يس، رئيس الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية.

وتحدث هذه الظاهرة بتعامد شعاع الشمس على تمثال الملك رمسيس الثانى وتماثيل الآلهة (أمون ورع حور وبيتاح)، لتخترق الشمس صالات المعبد التى ترتفع بطول 60 مترًا داخل قدس الأقداس.

ومن ناحيته، قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان والنوبة، إنه تمت كافة الاستعدادات من أعمال فنية داخل المعبدين، والتي شملت الانتهاء تمامًا من تغيير الإضاءة، وزيادة الرقعة الخضراء والمسطح الأخضر بالنسبة للطرق المؤدية إلى المعبدين، بالإضافة إلى تطوير جميع المنظومة الأمنية من كاميرات مراقبة وأجهزة إنذار ضد السرقة والحريق، وأجهزة الكشف عن الحقائب.

وأضاف "سعيد"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن الاستعدادات شملت أيضًا تقليم وتهذيب جميع الأشجار المحيطة بالمعبدين، والتنسيق مع مديرية الصحة لرش المعبدين بطريقة مستمرة للقضاء على الهاموش والحشرات، فضلًا عن أنه تم إصلاح جميع أجهزة الشفاطات داخل القبة الخرسانية، نظرًا لتأثير الرطوبة الموجودة داخل المعبدين.
معبد أبوسمبل
معبد أبوسمبل
معبد أبوسمبل
معبد أبوسمبل
معبد أبوسمبل
معبد أبوسمبل
معبد أبوسمبل
معبد أبوسمبل
معبد أبوسمبل
معبد أبوسمبل

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