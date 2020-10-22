ألمانيا تسجل زيادة قياسية فى إصابات كورونا بأكثر من 11 ألف حالة

سجلت ألمانيا زيادة قياسية لحالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا بلغت 11287 خلال الساعات الـ24 الماضية.وأظهرت إحصائيات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، صباح اليوم الخميس، أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس في ألمانيا بلغت 392049 ألف حالة، مشيرا إلى تسجيل 30 حالة وفاة أمس ليصل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بكورونا إلى 9905 حالات.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.