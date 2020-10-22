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الخميس 22 أكتوبر 2020 الموافق 05 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية تسجل أعلى عدد إصابات بكورونا فى أكتوبر

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 05:56 ص
كورونا في كوريا الجنوبية
كورونا في كوريا الجنوبية
وكالات
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تجاوز عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية مجددا حاجز الـ100 إصابة، حسبما أعلنت السلطات الصحية هناك صباح اليوم الخميس.

وأعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها تسجيل 121 إصابة بالفيروس، خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع حصيلة الإصابات الإجمالية إلى 25543 حالة.

ومثل عدد اليوم زيادة قدرها 30 إصابة عن اليوم السابق، مسجلا أعلى مستوى له في الشهر الجاري.

وسجلت كوريا الجنوبية 3 حالات وفاة أمس لترتفع حصيلة الوفيات إلى 453 حالة.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن عدد الإصابات يواصل الارتفاع مع ظهور إصابات جماعية في مستشفيات رعاية المسنين ومستشفيات التأهيل.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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