الصين: 14 إصابة جديدة بكورونا

قالت اللجنة الصحية في الصين إن اليوم الخميس تم تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ارتفاعا من 11 إصابة في اليوم السابق.وأضافت اللجنة، في بيان، أن جميع الحالات الجديدة جاءت من الخارج.وذكرت اللجنة أيضًا أنها رصدت 25 حالة إصابة جديدة دون أعراض وذلك مقارنة مع 15 حالة مماثلة في اليوم السابق.وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي حتى الآن 85729 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.