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الخميس 22 أكتوبر 2020 الموافق 05 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

«فيس بوك» يطلق تطبيقه للتعارف فى أوروبا

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 07:52 ص
فيس بوك
فيس بوك
وكالات
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أعلنت شركة "فيسبوك" عن إطلاق تطبيقها الإلكتروني للتعارف "Facebook Dating"، في 32 بلدا في أوروبا، وذلك بعد تأجيل إطلاق التطبيق بسبب مخاوف بشأن سلامة البيانات.

وكانت "فيسبوك" قد أطلقت التطبيق في الولايات المتحدة في سبتمبر من العام الماضي، وهو متاح حاليا في 20 دولة حول العالم، معظمها في أمريكا الجنوبية وآسيا.

وفي فبراير الماضي قررت الشركة تأجيل إطلاق التطبيق في أوروبا بعد أن أعرب مفوض حماية البيانات في إيرلندا عن مخاوفه بشأن سلامة البيانات الشخصية للمستخدمين.

ويستخدم هذا التطبيق للتعارف مع إمكانية اختيار شريك حسب الصفات والمزايا الشخصية المفضلة، وخلافا عن بعض التطبيقات المماثلة الأخرى مثل "تيندر"، فإن تطبيق "فيسبوك" لا يتضمن خدمات مدفوعة الثمن.

وقالت شركة "فيسبوك" إنها رصدت 1.5 مليار حالة لتوافق الإعجاب بين المستخدمين منذ تدشين التطبيق.

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