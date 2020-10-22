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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المكسيك: أكثر من 500 وفاة جديدة بكورونا

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 04:04 ص
كورونا في المكسيك
كورونا في المكسيك
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة المكسيكية عن تسجيلها 522 حالة وفاة و6.845 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير.

وأشارت بيانات الوزارة إلى أن إجمالي عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد وصل إلى 87.415 حالة، بينما بلغت حصيلة المصابين إلى 867.559 حالة.

وأوضحت السلطات المكسيكية أن العدد الحقيقي للمصابين بفيروس كورونا قد يكون أكبر من عدد الحالات المؤكدة رسميا.

وتحتل المكسيك المركز الرابع عالميا من حيث عدد الوفيات بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند وهي أيضا ضمن الدول العشر التي سجلت أكبر أعداد الإصابات بكورونا في العالم.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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