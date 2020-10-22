السنغال: 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والعمل الاجتماعي السنغالية عن تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالة وفاة واحدة.وأوضحت الوزارة في بيان له، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في السنغال بلغت 15.484 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 321 شخصًا.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.